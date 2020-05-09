Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5

Теги стивен джеррардгари линекерджейми каррагерджанфранко дзола

Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5

Авторитетный британский телеканал Sky Sports представил топ-25 лучших футболистов, которые никогда не брали золото чемпионата Англии.

Полностью рейтинг доступен по ссылке, а его первая десятка выглядит следующим образом:

1. Бобби Мур ("Вест Хэм", "Фулхэм");

2. Стивен Джеррард ("Ливерпуль");

3. Пол Гаскойн ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон");

4. Джефф Херст ("Вест Хэм", "Сток Сити");

5. Гари Линекер ("Лестер", "Эвертон", "Тоттенхэм");

6. Джимми Гривз ("Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм");

7. Гленн Ходдл ("Тоттенхэм", "Суиндон", "Челси");

8. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");

9. Джанфранко Дзола ("Челси");

10. Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон").

Не пропустите: АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов