Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5

Авторитетный британский телеканал Sky Sports представил топ-25 лучших футболистов, которые никогда не брали золото чемпионата Англии.

Полностью рейтинг доступен по ссылке, а его первая десятка выглядит следующим образом:

1. Бобби Мур ("Вест Хэм", "Фулхэм");

2. Стивен Джеррард ("Ливерпуль");

3. Пол Гаскойн ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон");

4. Джефф Херст ("Вест Хэм", "Сток Сити");

5. Гари Линекер ("Лестер", "Эвертон", "Тоттенхэм");

6. Джимми Гривз ("Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм");

7. Гленн Ходдл ("Тоттенхэм", "Суиндон", "Челси");

8. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");

9. Джанфранко Дзола ("Челси");

10. Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон").

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