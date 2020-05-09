Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5
Авторитетный британский телеканал Sky Sports представил топ-25 лучших футболистов, которые никогда не брали золото чемпионата Англии.
Полностью рейтинг доступен по ссылке, а его первая десятка выглядит следующим образом:
1. Бобби Мур ("Вест Хэм", "Фулхэм");
2. Стивен Джеррард ("Ливерпуль");
3. Пол Гаскойн ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон");
4. Джефф Херст ("Вест Хэм", "Сток Сити");
5. Гари Линекер ("Лестер", "Эвертон", "Тоттенхэм");
6. Джимми Гривз ("Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм");
7. Гленн Ходдл ("Тоттенхэм", "Суиндон", "Челси");
8. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");
9. Джанфранко Дзола ("Челси");
10. Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18