Sky Sports подтверждает присутствие владельца "Лестера" в разбившемся вертолёте

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Sky Sports подтверждает присутствие владельца "Лестера" в разбившемся вертолёте

Авторитетный британский ресурс Sky Sports подтверждает, что владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха находился на борту разбившегося вертолёта.

Информированные источники сообщают, что на этом воздушном судне тайский миллиардер всегда улетал в Лондон после матчей "лис".

Напомним, что инцидент произошёл примерно через час после поединка "Лестер" - "Вест Хэм". 

Шривадданапрабха является владельцем клуба с 2010 года, при нём команда достигла исторического триумфа, выиграв АПЛ в 2016 году.

Не пропустите: СМИ: на борту разбившегося вертолёта были владелец и спортивный директор "Лестера". | http://soccernews.ru

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