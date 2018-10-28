Sky Sports подтверждает присутствие владельца "Лестера" в разбившемся вертолёте

Авторитетный британский ресурс Sky Sports подтверждает, что владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха находился на борту разбившегося вертолёта.

Информированные источники сообщают, что на этом воздушном судне тайский миллиардер всегда улетал в Лондон после матчей "лис".

Напомним, что инцидент произошёл примерно через час после поединка "Лестер" - "Вест Хэм".

Шривадданапрабха является владельцем клуба с 2010 года, при нём команда достигла исторического триумфа, выиграв АПЛ в 2016 году.

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