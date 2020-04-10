Sky Sports представил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям

1 Теги каспер шмейхельтрент александр-арнольдвирджил ван дейкджеймс тарковскиэндрю робертсонджеймс мэддисонкевин де брюйнеджек грилишмохамед салахрауль хименессадио мане

Sky Sports представил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям

Опубликована символическая сборная английской Премьер-лиги сезона 2019/20 по статистическим показателям.

Данные вычислялись по системе Power Rankings, которая учитывала 34 различных параметра.

Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"). 

Не пропустите: В Англии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

vera.belogorokhova

Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.. http://kissa.vip ❤️❤️❤️

Ответить

главное

"Зенит" оригинально доставил Малкому приз лучшему игроку месяца

"Зенит" оригинально доставил Малкому приз лучшему игроку месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов