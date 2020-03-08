Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды

21-летний феномен Килиан Мбаппе заставляет Париж дрожать! Очередная глава рассказа под названием "новый контракт Мбаппе" получила неожиданный поворот. Издание París United утверждает, что катарские шейхи готовы проститься почти со всеми звездными исполнителями, кроме молодого француза, конечно. Он не продается, хотя уже через два сезона может уйти бесплатно. Действующее соглашение Мбаппе с родным клубом завершается в июне 2022-го. Наиболее перспективный нападающий планеты не проявляет особого желания продолжать сотрудничество. Время играет против ПСЖ. Спортивный директор парижского гранда Леонардо рассматривает два варианта развития событий, один из которых категорически не устраивает эмира Катара. Последний имеет решающее слово в вопросах трансферов. Именно его жесткая позиция до сих пор не позволила Неймару удрать с "Парк де Пренс". Ситуация с Мбаппе – аналогичная. Тем интереснее, чем она закончится!

Воспитанник "Монако" крутит носом, намекая на возможный трансфер. Леонардо обдумывает маленькие финансовые потери с потенциально рекордной продажи в истории (около 300 млн евро), гордые шейхи цепляются за последнюю соломинку из золота, а Флорентино Перес пристально следит за ситуацией с первых рядов. Пока чемпион мира отказывается вести переговоры с ПСЖ, мадридцы имеют серьезный козырь для подписания нового "Галактикос". ПСЖ не изменяет собственным принципам. Футболист хочет уйти? Нужно его озолотить. Точнее – приобрести любовь за деньги. Продажа Мбаппе – это по сути синоним капитуляции амбициозного проекта, который должен был покорять Европу чуть ли не ежегодно. Пытаясь избежать стратегического фиаско, Аль-Хелаифи поручил Леонардо (не) возможную миссию – удержать вундеркинда любой ценой... даже если придется избавиться других лидеров, включая Неймара, Ди Марию, Кавани или Верратти!

Бразильца, как кажется, держать больше не будут. Его поведение не стоит колоссальных финансовых затрат – так считают боссы французского чемпиона. Избавившись от скандального воспитанника "Сантоса", парижане получают фантастические предпосылки для пролонгации Мбаппе. París United частично приоткрывает завесу: "Это будет недоступна для европейских грандов зарплата – больше, чем зарабатывает Неймар (38 млн) и Месси (50 млн)". Более пятидесяти миллионов не получал ни один игрок в истории. Приняв щедрые дары эмира, Килиан превратится в самого высокооплачиваемого футболиста планеты. Кроме этого, ему обещают статус первой звезды и капитанскую повязку. Главная проблема ПСЖ – время. Пока отдел спортивного планирования готовится к летней трансферной кампании (преимущественно "на выход"), чтобы навести порядок со счетами, Мбаппе постоянно удаляется. Француз недоволен своей ролью в команде, провалами в Лиге Чемпионов и отношением со стороны тренера, который без лишних угрызений совести сажает его на скамейку, хотя и на последних минутах. "Пришло время взять ответственность на себя – здесь или в другом месте", – заявил нападающий в недавнем интервью France Football.

В то же время, L'Équipe рассказывает о сложных отношениях Мбаппе с ультрас ПСЖ, что также рискует отразиться на его будущем. Капризную звезду, как говорят, разозлил баннер на матче против Бордо: "Комбуаре, Жинола и Раи владели менталитетом победителей. Силва, Мбаппе и Неймар боятся побеждать? ". Нежелание клуба отпускать своего ведущего игрока на Олимпиаду в Токио – еще одна причина возможного демарша молодого француза. Он хочет выигрывать титулы, чтобы реально претендовать на "Золотой матч", но чувствует, что руководство связывает ему руки, а слабая в плане конкурентности Лига 1 существенно уменьшает шансы на футбольный трон. Другое дело – "Реал", где значительно проще приобретать индивидуальные награды. Мбаппе не собирается садиться за стол переговоров как минимум до середины марта. Сначала – Лига Чемпионов, дальше – стратегическое решение. Если Париж потерпит очередное фиаско на европейской арене, большой перестройки не избежать. Француз получит все карты в руки: весомый аргумент, чтобы форсировать свой уход, или хорошее основание для торгов за крупнейший контракт в истории игры. Выбор только за ним: слава и место в истории, или рекордные деньги!

*материал написан при помощи текстов иностранных СМИ