"Славия" - БАТЭ - 1:0 (обзор)

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"Славия" - БАТЭ - 1:0 (обзор)Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов чешская "Славия" на своем поле минимально обыграла белорусский БАТЭ. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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