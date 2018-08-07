"Славия" – "Динамо" Киев – 1:1 (обзор)

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"Славия" – "Динамо" Киев – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Славией" и киевским "Динамо" - 1:1.

Видео: "Славия" - "Динамо".

Не пропустите: Киевское "Динамо" на последней минуте теряет победу в Праге. | http://soccernews.ru

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