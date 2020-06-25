"Славия" досрочно стала чемпионом Чехии

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"Славия" досрочно стала чемпионом Чехии

Пражская "Славия" одержала победу над "Викторией Плзень" (1:0) и досрочно оформила чемпионство.

За три тура до конца "Славия" опережает ближайшего преследователя на 9 очков, однако клуб стал чемпионом, так как имеет преимущество по дополнительным показателям.

Отметим, что "Славия" становится чемпионом второй год кряду. Это 6-й чемпионский трофей клуба и 20-й, если учитывать победы в чемпионате Чехословакии.

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