"Славия" и "Бенфика" становятся последними участниками четвертьфинала Лиги Европы

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"Славия" и "Бенфика" становятся последними участниками четвертьфинала Лиги Европы

В ответных играх 1/8 финала Лиги Европы "Бенфика" разобралась с загребским "Динамо", а пражская "Славия" в сверхрезультативном поединке одолела "Севилью".

Таким образом, "Бенфика" и "Славия" пополнили список участников четвертьфинала Лиги Европы.

"Славия" - "Севилья" 4:3 (основное время 2:2), первый матч - 2:2

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 14 - 1:0, Бен-Йеддер (пен), 44 - 1:1, Соучек (пен), 46 - 2:1, Мунир, 54 - 2:2, Васкес, 98 - 2:3, ван Бурен, 102 - 3:3, Траоре, 119 - 4:3

"Славия": Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Крал (Фридрих, 105), Траоре, Масопуст (Змргал, 90), Стох (ван Бурен, 93), Шкода (Олайинка, 77).

"Севилья": Вацлик, Кьер, Каррису, Гомес, Меса (Гоналон, 74), Навас, Сарабия (Андре Силва, 80), Банега, Промес, Мунир (Васкес, 90), Бен-Йеддер (Рог, 104).

Предупреждения: Коларж (43), Крал (67), Олайинка (88), Васкес (98), Соучек (111).   


"Бенфика" - "Динамо" Загреб 3:0 (основное время 1:0), первый матч - 0:1

Голы: Жонас, 71 - 1:0, Франсишку Феррейра, 94 - 2:0, Гримальдо, 105 - 3:0

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Юри Рибейру (Гримальдо, 46), Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Рафа Силва, Пицци, Живкович (Жонас, 46), Пирес, Жоау Филипе (Жоау Фелиш, 62), Фейса.

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ррахмани, Стоянович, Дилавер, Гояк (Атьемвен, 98), Моро, Ольмо, Кондзер (Шитум, 75), Оршич (Перич, 109), Петкович (Гавранович, 86).

Предупреждения: Моро (14), Петкович (45), Жонас (66), Жоау Фелиш (74), Гримальдо (90), Стоянович (103), Теофиль-Катрин (110).

Удаление: Стоянович (104).

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