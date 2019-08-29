"Славия" и "Брюгге" обыграли своих соперников и вышли в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" минимально обыграла ЧФР и вышла в групповой этап.

"Славия Пр" - ЧФР - 1:0 (0:0). Первая встреча - 1:0.

Гол: Боржил, 66 - 1:0

"Славия Пр": Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Станчу (Фридрих, 90), Масопуст (Траоре, 84), Соучек, Крал, Шкода (Юсуф, 79), Олайинка.

ЧФР: Арлаускис, Мурешан, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк (Хобан, 70), Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 64), Рондон (Цукудян, 69), Омрани.

В параллельном матче турнира "Брюгге" переиграл "ЛАСК" и вышел в групповой этап.

"Брюгге" - ЛАСК - 2:1 (0:0). Первая встреча - 1:0.

Голы: Ванакен, 70 - 1:0, Клаусс, 74 (с пенальти) - 1:1, Деннис, 89 - 2:1.

"Брюгге": Миньоле, Митрович, Дели, Рикка, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (Деннис, 88), Диатта, Опенда (Тау, 46).

ЛАСК: Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд (Отубаньо, 90), Михорль, Реннер, Клаусс, Гойгингер (Рагуж, 73), Фризер (Тетте, 62).

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