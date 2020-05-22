"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси

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"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси

"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.

"Славия М" - "Городея" - 1:1 (0:1)

Голы: Яскович, 30 - 0:1, Чухлей, 61 (с пенальти) - 1:1.

"Славия М": Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей, Котляров (Сенько, 57), Жук, Костров, Раевский (Мякиш, 80), Нар, Теттех.

"Городея": Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Позняк (Шестиловский, 40), Игнатенко (Воловик, 70), Йоксимович, Пушняков, Яскович, Архипов (Баглай, 90+2), Сайчич.

После 10 туров чемпионата у обеих команд по 12 баллов. "Славия" располагается на 9 месте, "Городея" занимает 10 позицию.

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