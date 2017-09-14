"Славия" и "Вильярреал" побеждают, "Янг Бойз" делит очки с "Партизаном"

Представляем результаты матчей Лиги Европы в группе А и В.

"Вильярреал" – "Астана" 3:1

Голы: Сансоне, 16 - 1:0, Логвиненко, 68 - 1:1, Бакамбу, 75 - 2:1, Черышев, 77 - 3:1

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Рубен Семеду, Кастильехо (Суарес, 87), Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс (Черышев, 74), Унал, Сансоне (Бакамбу, 70).

"Астана": Эрич, Аничич, Логвиненко, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Мужиков (Шитов, 83), Маевский, Муртазаев (Томасов, 67), Граховац, Постников, Твумаси.

Предупреждения: Логвиненко (57), Аничич (71), Марио Гаспар (88).



"Славия" - "Маккаби Тель-Авив" 1:0

Гол: Нецид, 12 - 1:0

"Славия": Коварж, Югас, Соболь, Фридрих, Дели, Соучек, Громада (Нгаде-Нгаджуи, 81), Стох, Сикора (Гушбауэр, 64), Змргал (ван Бурен, 66), Нецид.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Бен Хаим, Филипенко (Блэкмэн, 67), Давидзада, Бабен (Рикан, 73), Баттоккио, Еини, Миха (Ацили, 80), Сушич, Атар, Кьяртанссон.

Предупреждения: Бабен (30), Стох (54), Еини (90).



"Янг Бойз" – "Партизан" 1:1

Голы: Янкович, 11 - 0:1, Фасснахт, 14 - 1:1

"Янг Бойз": фон Балльмос, Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба, Сулеймани (Шик, 84), Саного, Соу, Фасснахт, Ассале (Нгамале, 68), Нсаме.

"Партизан": Стойкович, Милетич, Вуличевич, Остоич, Бильер, Янкович, Милетич, Евтович, Тошич (Пантич, 89), Тавамба, Ожегович (Соломон, 64).

Предупреждения: Остоич (36), Соу (41), Ожегович (50), Тошич (56), Фасснахт (77).

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