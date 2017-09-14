"Славия" и "Вильярреал" побеждают, "Янг Бойз" делит очки с "Партизаном"

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"Славия" и "Вильярреал" побеждают, "Янг Бойз" делит очки с "Партизаном"

Представляем результаты матчей Лиги Европы в группе А и В.

"Вильярреал" – "Астана" 3:1

Голы: Сансоне, 16 - 1:0, Логвиненко, 68 - 1:1, Бакамбу, 75 - 2:1, Черышев, 77 - 3:1

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Рубен Семеду, Кастильехо (Суарес, 87), Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс (Черышев, 74), Унал, Сансоне (Бакамбу, 70).

"Астана": Эрич, Аничич, Логвиненко, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Мужиков (Шитов, 83), Маевский, Муртазаев (Томасов, 67), Граховац, Постников, Твумаси.

Предупреждения: Логвиненко (57), Аничич (71), Марио Гаспар (88).


"Славия" - "Маккаби Тель-Авив" 1:0

Гол: Нецид, 12 - 1:0

"Славия": Коварж, Югас, Соболь, Фридрих, Дели, Соучек, Громада (Нгаде-Нгаджуи, 81), Стох, Сикора (Гушбауэр, 64), Змргал (ван Бурен, 66), Нецид.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Бен Хаим, Филипенко (Блэкмэн, 67), Давидзада, Бабен (Рикан, 73), Баттоккио, Еини, Миха (Ацили, 80), Сушич, Атар, Кьяртанссон.

Предупреждения: Бабен (30), Стох (54), Еини (90).


"Янг Бойз" – "Партизан" 1:1

Голы: Янкович, 11 - 0:1, Фасснахт, 14 - 1:1

"Янг Бойз": фон Балльмос, Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба, Сулеймани (Шик, 84), Саного, Соу, Фасснахт, Ассале (Нгамале, 68), Нсаме.

"Партизан": Стойкович, Милетич, Вуличевич, Остоич, Бильер, Янкович, Милетич, Евтович, Тошич (Пантич, 89), Тавамба, Ожегович (Соломон, 64).

Предупреждения: Остоич (36), Соу (41), Ожегович (50), Тошич (56), Фасснахт (77).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 1 3
2 Славия Прага 1 3
3 Маккаби Тель-Авив 1 0
4 Астана 1 0
Группа B М О
1 Динамо Киев 1 3
2 Партизан 1 1
3 Янг Бойз 1 1
4 Шкендербеу 1 0
Группа C М О
1 Брага 1 3
2 Лудогорец 1 1
3 Истанбул ББ 1 1
4 Хоффенхайм 1 0
Группа D М О
1 Милан 1 3
2 АЕК 1 3
3 Риека 1 0
4 Аустрия Вена 1 0
Группа E М О
1 Аталанта 1 3
2 Лион 1 1
3 Аполлон 1 1
4 Эвертон 1 0
Группа F М О
1 Копенгаген 1 1
2 Локомотив Москва 1 1
3 Шериф 1 1
4 Злин 1 1
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 1 3
2 Хапоэль Беэр-Шева 1 3
3 Лугано 1 0
4 Виктория Плзень 1 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 1 3
2 БАТЭ 1 1
3 Црвена Звезда 1 1
4 Кельн 1 0
Группа I М О
1 Марсель 1 3
2 Зальцбург 1 1
3 Витория Гимарайнш 1 1
4 Коньяспор 1 0
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 1 3
2 Атлетик Бильбао 1 1
3 Герта 1 1
4 Заря Луганск 1 0
Группа K М О
1 Ницца 1 3
2 Лацио 1 3
3 Витесс 1 0
4 Зульте-Варегем 1 0
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Реал Сосьедад 1 3
3 Русенборг 1 0
4 Вардар 1 0
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