"Славия" может усилиться бывшим капитаном "Зенита"

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"Славия" может усилиться бывшим капитаном "Зенита"Чешская "Славия", ставшая в минувшем сезоне чемпионом своей страны, может усилиться бывшим капитаном питерского "Зенита" Данни.

Как информирует чемпионат.com, клуб из Праги рассматривает возможность подписания контракта с 33-летним португальцем, который продолжает поиски нового места работы.

В завершившемся сезоне Данни забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Зенит".

Напомним, "Бавария" может перехватить Паредеса у "Зенита". | soccernews.ru

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