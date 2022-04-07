"Славия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Фейеноордом"

Фото: твиттер "Славии"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала "Фейеноорд" на своем поле сыграл вничью со "Славией" со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Луис Синистерра, Маркос Сенеси и Оркун Кекчю. За гостей забивали Питер Олайинка, Ира Сор и Ибрагим Траоре.

Ответный матч состоится 14 апреля в Чехии.

"Фейеноорд" Нидерланды – "Славия" Чехия - 3:3 (1:1)

Голы: Синистерра, 10 - 1:0, Олайинка, 41 - 1:1, Сор, 67 - 1:2, Сенеси, 74 - 2:2, Кекчю, 86 - 3:2, Траоре, 90+5 - 3:3

"Фейеноорд": Марциано, Педерсен, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Кекчю (Хендрикс, 89), Тил (Торнстра, 64), Линссен (Дессерс, 64), Нелсон (Джаханбахш, 77), Синистерра.

"Славия": Коларж, Ба, Кудела, Качараба, Таловеров (Лингр, 67), Дорли, Голеш (Мадсен, 90), Траоре, Сор, Шранц, Олайинка (Тецл, 83).

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