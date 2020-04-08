"Славия" обыграла БАТЭ в первой полуфинальной игре Кубка Беларуси
В рамках первой полуфинальной игры Кубка Беларуси БАТЭ уступил "Славии".
Ответный матч между командами запланирован на 29 апреля. Отметим, что вторую путевку в финал разыгрывают брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".
"Славия" Мозырь - БАТЭ 1:0
Гол: Пантя, 10 - 1:0
"Славия": Барановский, Раевский (Ковалевский, 82), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Сенько, 88), Котляров (Костров, 74), Нарх, Жук, Мельников.
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Настич, Копитович, Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик, 63), Яблонский (Мукам, 72), Виллумссон, Скавыш (Дубайич, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18