"Славия" обыграла БАТЭ в первой полуфинальной игре Кубка Беларуси

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"Славия" обыграла БАТЭ в первой полуфинальной игре Кубка Беларуси

В рамках первой полуфинальной игры Кубка Беларуси БАТЭ уступил "Славии".

Ответный матч между командами запланирован на 29 апреля. Отметим, что вторую путевку в финал разыгрывают брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".

"Славия" Мозырь - БАТЭ 1:0

Гол: Пантя, 10 - 1:0

"Славия": Барановский, Раевский (Ковалевский, 82), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Сенько, 88), Котляров (Костров, 74), Нарх, Жук, Мельников.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Настич, Копитович, Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик, 63), Яблонский (Мукам, 72), Виллумссон, Скавыш (Дубайич, 80).

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