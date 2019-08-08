"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков

Теги спартак москваславия прагаалекс кралтомаш соучектрансферы

"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков

Московский "Спартак" не смог договориться о трансферах полузащитников "Славии" Алекса Крала и Томаша Соучека.

"Руководство российского клуба несколько дней назад приезжало в Чехию. При всём уважении к ним, "Славия" отказалась даже начинать переговоры о трансфере Крала и Соучека. Сейчас мы не продаём игроков", - написал в твиттере президент чешского клуба Ярослав Тврдик.

Напомним, что оба футболиста играют на позиции опорного хавбека. Именно эту позицию хочет усилить "Спартак" после ухода бразильца Фернандо.

Рыночная стоимость 21-летнего Крала - 3,5 миллиона евро, а 24-летнего Соучека - 7 миллионов.

Не пропустите: Мельгарехо может остаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров

Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов