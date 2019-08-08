"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков

Московский "Спартак" не смог договориться о трансферах полузащитников "Славии" Алекса Крала и Томаша Соучека.

"Руководство российского клуба несколько дней назад приезжало в Чехию. При всём уважении к ним, "Славия" отказалась даже начинать переговоры о трансфере Крала и Соучека. Сейчас мы не продаём игроков", - написал в твиттере президент чешского клуба Ярослав Тврдик.

Напомним, что оба футболиста играют на позиции опорного хавбека. Именно эту позицию хочет усилить "Спартак" после ухода бразильца Фернандо.

Рыночная стоимость 21-летнего Крала - 3,5 миллиона евро, а 24-летнего Соучека - 7 миллионов.

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