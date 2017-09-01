"Славия" пополнилась экс-форвардом ЦСКА

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"Славия" пополнилась экс-форвардом ЦСКА

Пражская "Славия" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Бурсаспора" Томаша Нецида.

Чешский клуб арендовал бывшего игрока ЦСКА на один сезон с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что 28-летний Нецид является воспитанником "Славии" и уже выступал за столичную команду с 2007 по 2009 год и в 2014 году.

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