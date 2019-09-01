"Славия" пожелала удачи Кралу в "Спартаке"

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"Славия" пожелала удачи Кралу в "Спартаке"

"Славия" в твиттере пожелала удачи своему бывшему игроку Алексу Кралу, который сегодня, 1 сентября, перешел в "Спартак".

"Удачи, Алекс!" - написал клуб в соцсети.

Крал - воспитанник "Славии". За основную команду он играл с января 2019 года. Всего он выступил в 30 матчах в чемпионате Чехии. В минувшем сезоне он не отметился результативными действиями.

А еще: "Спартак" не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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