"Славия" стала чемпионом Чехии

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"Славия" стала чемпионом Чехии

Пражская "Славия" в пятый раз в своей истории стала чемпионом Чехии.

Чемпионский титул команда завоевала в 34-м туре, сыграв вничью с "Баником" (0:0) и стала недосягаемой для "Виктории Пльзень", которая заняла второе место. На третьей строчке финишировала "Спарта".

По числу чемпионских титулов "Славия" догнала "Викторию Пльзень". Лидером является "Спарта" (12).

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