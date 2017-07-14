"Славия" сыграет с победителем пары БАТЭ - "Алашкерт" в квалификации Лиги Чемпионов

Теги славия прагабатэселтик

"Славия" сыграет с победителем пары БАТЭ - "Алашкерт" в квалификации Лиги Чемпионов

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

"Славия" (Чехия) - БАТЭ (Беларусь) / "Алашкерт" (Армениния)

"Спартак" (Юрмала, Латвия))/"Астана" (Казахстан) – "Мариехамн" (Финляндия) / "Легия" (Польша)

"Зриньски" (Босния) / "Марибор" (Словения) – "Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Викингур" (Фарерские острова)

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) / "Гонвед" (Венгрия) – "Жальгирис" (Литва) / "Лудогорец" (Болгария)

"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Селтик" (Шотландия) – "Дандолк" (Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия)

"Вииторул" (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр)/ "Дюделанж" (Люксембург)

"Хибернианс" (Мальта) / "Зальцбург" (Австрия) – "Риека" (Хорватия) / ТНС (Уэльс)

Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа.

Не пропустите: Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон 6 14
2 ПСЖ 6 12
3 Лудогорец 6 3
4 Базель 6 2
Группа B М О
1 Наполи 6 11
2 Бенфика 6 8
3 Бешикташ 6 7
4 Динамо Киев 6 5
Группа C М О
1 Барселона 6 15
2 Манчестер Сити 6 9
3 Боруссия Менхенгладбах 6 5
4 Селтик 6 3
Группа D М О
1 Атлетико Мадрид 6 15
2 Бавария Мюнхен 6 12
3 Ростов 6 5
4 ПСВ 6 2
Группа E М О
1 Монако 6 11
2 Байер Леверкузен 6 10
3 Тоттенхэм 6 7
4 ЦСКА Москва 6 3
Группа F М О
1 Боруссия Дортмунд 6 14
2 Реал Мадрид 6 12
3 Легия Варшава 6 4
4 Спортинг Лиссабон 6 3
Группа G М О
1 Лестер Сити 6 13
2 Порту 6 11
3 Копенгаген 6 9
4 Клуб Брюгге 6 0
Группа H М О
1 Ювентус 6 14
2 Севилья 6 11
3 Олимпик Лион 6 8
4 Динамо Загреб 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов