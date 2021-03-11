"Славия" сыграла вничью с "Рейнджерс" Джеррарда

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы чешская "Славия" на своем поле сыграла вничью с шотландским "Рейнджерс" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Никушор Станчу, но на 36-й минуте равновесие восстановил Филип Хеландер.

"Славия" Чехия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)

Голы: Станчу, 7 - 1:0, Хеландер, 36 - 1:1

"Славия": Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.

"Рейнджерс": Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.

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