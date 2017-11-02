"Славия" уступила "Вильярреалу", "Астана" победила "Маккаби"

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"Славия" уступила "Вильярреалу", "Астана" победила "Маккаби"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А. "Маккаби" дома проиграло "Астане", "Славия" на своем поле уступила "Вильярреалу".

"Маккаби" Тель-Авив, Израиль – "Астана" Казахстан - 0:1 (0:0)
Гол: Твумаси, 57 - 0:1

"Маккаби": Райкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар (Шенфельд, 65), Еини, Блэкмэн (Ацили, 77), Кьяртанссон, Даса (Миха, 65).

"Астана": Эрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген (Мужиков, 73), Маевский, Томасов (Муртазаев, 75), Шитов (Аничич, 88), Кабананга, Твумаси.

"Славия" Чехия – "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Бакка, 15 - 0:1, Дели, 89 (автогол) - 0:2

"Славия": Лаштувка, Югас, Соболь, Боржил, Дели, Громада (Нгаде-Нгаджуи, 46), Соучек, Данни (ван Бурен, 63), Сикора (Шкода, 80), Стох, Нецид.

"Вильярреал": Барбоса, Альваро Гонсалес, Марин, Марио Гаспар, Руис, Сориано (Сансоне, 83), Родри Эрнандес, Форнальс (Черышев, 67), Тригерос, Бакамбу, Бакка (Чука, 72).

Положение команд: Вильярреал - 8, Астана - 7, Славия - 5, Маккаби - 1.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 4 8
2 Астана 4 7
3 Славия Прага 4 5
4 Маккаби Тель-Авив 4 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 4 10
2 Партизан 4 5
3 Янг Бойз 4 3
4 Шкендербеу 4 2
Группа C М О
1 Лудогорец 4 8
2 Брага 4 7
3 Хоффенхайм 4 4
4 Истанбул ББ 4 2
Группа D М О
1 Милан 4 8
2 АЕК 4 6
3 Аустрия Вена 4 4
4 Риека 4 3
Группа E М О
1 Аталанта 4 8
2 Лион 4 8
3 Аполлон 4 3
4 Эвертон 4 1
Группа F М О
1 Копенгаген 4 6
2 Шериф 4 6
3 Локомотив Москва 4 5
4 Злин 4 2
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 4 10
2 Виктория Плзень 4 6
3 Хапоэль Беэр-Шева 4 4
4 Лугано 4 3
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 4 10
2 Црвена Звезда 4 5
3 БАТЭ 4 4
4 Кельн 4 3
Группа I М О
1 Зальцбург 4 8
2 Марсель 4 6
3 Коньяспор 4 4
4 Витория Гимарайнш 4 4
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 4 7
2 Заря Луганск 4 6
3 Атлетик Бильбао 4 5
4 Герта 4 4
Группа K М О
1 Лацио 4 12
2 Ницца 4 6
3 Зульте-Варегем 4 4
4 Витесс 4 1
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 Реал Сосьедад 4 9
3 Русенборг 4 4
4 Вардар 4 0
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