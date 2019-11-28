"Славия" в домашнем матче проиграла "Интеру", "Аякс" обыграл "Лилль"
"Славия" в домашнем матче проиграла "Интеру" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В группе H "Аякс" в гостях обыграл "Лилль".
"Славия Пр" - "Интер" - 1:3 (1:1)
Голы: Мартинес, 19 - 0:1, Соучек, 37 (с пенальти) - 1:1, Лукаку, 81 - 1:2, Мартинес, 88 - 1:3.
"Славия Пр": Коларж, Кудела, Фридрих (Такацс, 84), Цоуфал, Боржил, Хушбауэр (Зелены, 70), Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Соучек, Шевчик, Олайинка.
"Интер": Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Лазаро, 77), Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 77), Брозович, Весино (Эспозито, 80), Кандрева, Лукаку, Мартинес.
"Лилль" - "Аякс" - 0:2 (0:1)
Голы: Зиех, 2 - 0:1, Промес, 59 - 0:2.
"Лилль": Меньян, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре (Ренату Санчеш, 77), Иконе, Юсуф Языджи (Реми, 82), Сумаре, Бамба (Араужу, 72), Осимен.
"Аякс": Онана, Тальяфико, Мазрауи (Альварес, 46), Схюрс, Мартинес, Дест, Тадич, Лабиад (Ланг, 45+2), Зиех (де Йонг, 85), ван де Бек, Промес.
"Аякс" с 10 баллами занимает 1 место в группе H."Лилль" (8) на 3 строчке.
В группе F "Интер" с 8 очками занимает второе место, "Славия" - 4-я строчка и 1 балл.
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