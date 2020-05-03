"Славия" вырвала победу у "Витебска" в матче чемпионата Беларуси

Теги витебскславия

"Славия" вырвала победу у "Витебска" в матче чемпионата Беларуси

"Славия" вырвала победу у "Витебска" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси.

"Витебск" - "Славия" - 2:3 (0:1)

Голы: Нар, 33 (пенальти) - 0:1, Гуренко, 52 - 1:1, Николаэску, 65 - 2:1, Слюсар, 87 - 2:2, Слюсар, 88 (с пенальти) - 2:3.

"Витебск": Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко, Николаэску, Кариока, Матвеенко.

"Славия": Барановский, Недашковский, Потапов, Ковалевский (Слюсар, 71), Пантя, Тымонюк (Малькевич, 89), Котляров, Костров, Раевский, Мельников (Василевич, 50), Нар

После 7 туров "Витебск" занимает 6 место в турнирной таблице, "Славия" располагается на 5 строчке.

Не пропустите: Определился второй финалист Кубка Беларуси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой"

COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов