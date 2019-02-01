Следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева

Следствие хочет продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, 6 февраля Тверской суд Москвы должен рассмотреть соответствующее ходатайство.

Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, выразил надежду, что суд откажет следствию в виду того, что материалы дела рассматриваются слишком долго. Он не исключает, что это делается намеренно.

"Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны" - сказал Бушманов.

Напомним, что срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева истекает 8 февраля. Они уже пробыли за решёткой почти четыре месяца.

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