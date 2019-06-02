Следствие назвало возможную причину ДТП, в котором погиб Рейес

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Следствие назвало возможную причину ДТП, в котором погиб Рейес

Испанская полиция продолжает расследование трагического ДТП, в котором погиб Хосе Антони Рейес.

Как сообщает Mundo Deportivo, Рейес ехал на автомобиле Mercedes Brabus S550 со скоростью 237 км/ч. В это время лопнуло одно из колес, после чего испанец потерял управление. Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся в 200 метрах от места ДТП.

Следствию стало известно, что Рейес редко пользовался этим авто и возможно, оно находилось в не лучшем техническом состоянии, из-за чего и лопнуло колесо.

Напомним, что вместе с Рейесом погиб его двоюродный брат.

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