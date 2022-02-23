Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Предстоящая неделя будет ключевой в вопросе будущего нападающего сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает журналист Пако Дельгадо.

По информации источника, "Реал Мадрид" попросил о встрече с его представителями, так как королевский клуб очень серьезно относится к вопросу его подписания.

Отмечается, что в "Реале" хотели бы, чтобы он остался в "Дортмунде" еще на один сезон, прежде чем присоединиться к Мбаппе в 2023 году в качестве следующего крупного подписания.

В самом "Мадриде" считают, что если Холанд уйдет из "Боруссии" этим летом, то перейдет в "Манчестер Сити".

Сообщается, что у норвежца этим летом будет 5 предложений на столе: от "Реала", "Барсы", "Баварии", "Сити" и ПСЖ.

Также не пропустите: "Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом. | http://soccernews.ru