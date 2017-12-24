Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо

Теги миландженнаро гаттузо

Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо

Руководство "Милана" дало тренеру Дженнаро Гаттузо два матча на исправление нынешнего положения клуба.

Отметим, что в этих матчах "россонери" встретиться с "Интером" в рамках кубка Италии и с "Фиорентиной" в Серии А.

"Милан" под руководством Гаттузо набрал 4 очка в 4 матчах.

Читайте также: Гаттузо прокомментировал поражение от "Аталанты". | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Скоро уволят этого придурка.

Ответить
Зенден

Это ебнутый самодур и ему еще Милан доверили, идиоты. Хотя похуй, никогда не симпатизировал Милану, пускай и дальше позорятся.

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов