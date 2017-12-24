Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо

Руководство "Милана" дало тренеру Дженнаро Гаттузо два матча на исправление нынешнего положения клуба.

Отметим, что в этих матчах "россонери" встретиться с "Интером" в рамках кубка Италии и с "Фиорентиной" в Серии А.

"Милан" под руководством Гаттузо набрал 4 очка в 4 матчах.

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