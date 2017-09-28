Следующим летом "Бавария" намерена подписать одного из самых перспективных тренеров Европы

Следующим летом мюнхенская "Бавария" намерена подписать одного из самых перспективных тренеров Европы, информирует The Sun.

По сведениям издания, чемпион Германии внимательно следит за карьерой наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна. В случае, если 30-летний специалист продолжит свой прогресс на тренерском мостике "сине-белых", руководство "Баварии" будет готово предложить ему подписать контракт с клубом по окончании текущего сезона.

Напомним, "Бавария" определилась с новым наставником. | soccernews.ru