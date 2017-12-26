Следующим летом "Манчестер Сити" и ПСЖ будут готовы потратить 150 миллионов евро на хавбека "Реала"

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Следующим летом "Манчестер Сити" и ПСЖ будут готовы потратить 150 миллионов евро на хавбека "Реала"Летом следующего года английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ будут готовы потратить 150 миллионов евро на полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек "сливочных" имеет напряженные отношения с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, который не видит футболиста стабильным игроком основного состава. Ввиду этого, вполне возможно, что по окончанию текущего сезона он будет готов покинуть Мадрид в поисках стабильной игровой практики. При таком развитии событий "горожане" и парижане будут готовы заплатить за него рекордную для королевского клуба сумму.

Напомним, два топ-клуба будут готовы подписать Иско. | soccernews.ru

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