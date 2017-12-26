Следующим летом на двух игроков сборной Франции Моуринью может потратить 250 миллионов евро

Следующим летом на двух игроков сборной Франции главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может потратить 250 миллионов евро.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, наставник "красных дьяволов" заинтересован в подписании защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. При этом руководство "Юнайтед" уже сообщило португальскому специалисту, что готово будет выделить на их приобретение не более 250-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Дибале. | soccernews.ru