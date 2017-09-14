Следующим летом Озил намерен сменить "Арсенал" на другой английский топ-клуб

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Следующим летом Озил намерен сменить "Арсенал" на другой английский топ-клубСледующим летом полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил намерен сменить свой клуб на другой английский гранд.

Как информирует SportBild, 28-летний хавбек в статусе свободного агента, который он получит по окончанию текущего сезона, планирует стать игроком "Манчестер Юнайтед". При этом немец намерен отклонить щедрые предложения "канониров" о продлении действующего соглашения.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Кельна". | soccernews.ru

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