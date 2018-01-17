Следующим летом Перес может нанести серьезный удар по "Тоттенхэму"

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может нанести серьезный удар по лондонскому "Тоттенхэму".

Так, по сведениям Estadio Deportivo, босс королевского клуба рассматривает вариант с заменой главного тренера своей команды Зинедина Зидана и ее форварда Карима Бензема на наставника "шпор" Маурисио Почеттино и их нападающего Харри Кейна соответственно.

Напомним, Перес дал обещание Неймару. | soccernews.ru