Следующим летом Перес может провести полное обновление линии атаки "Реала"

Текущий сезон может стать определяющим для игроков линии атаки мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема в плане их дальнейшей карьеры в стане "сливочных".

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес может решиться на радикальные меры по окончанию текущего сезона. Так, если ведущие игроки линии нападения "Реала" последних лет не будут демонстрировать свою лучшую форму, босс "сливочных" может расстаться со своей звездной троицей.

При этом Перес уже определился с вероятными кандидатами на замену трио ВВС - это Эден Азар ("Челси"), Пауло Дибала ("Ювентус") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд).

Напомним, Пеллегрини похвалил Роналду за отношение к тренировкам. | soccernews.ru