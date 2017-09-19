Следующим летом Перес намерен потратить 100 миллионов евро на нового форварда

Теги реал мадридантуан гризманнфлорентино пересатлетико мадрид

Следующим летом Перес намерен потратить 100 миллионов евро на нового форвардаСледующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов потратить на нового форварда 100 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба одержим идеей подписать в свою команду ведущего нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Перес планирует воспользоваться тем, что по окончанию текущего сезона клаусула француза снизится с 200 до 100 миллионов евро, заплатив за него указанную сумму в полном объеме.

Напомним, "Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в команде. | soccernews.ru

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