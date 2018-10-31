Следующим летом ПСЖ может продать одну из своих двух главных звезд

1 Теги псжкилиан мбаппенеймар

Следующим летом ПСЖ может продать одну из своих двух главных звездСледующим летом ПСЖ может продать одного из своих двух звездных форвардов - Неймара или Килиана Мбаппе, информирует The Sun.

По сведениям издания, на такой шаг руководство парижан вполне может пойти под давлением, которое оказывается на клуб со стороны УЕФА из-за правила финансового Fair Play. В стане чемпионов Франции уже прорабатывается вариант с трансфером Неймара или Мбаппе и приобретением на замену проданному игроку новой звезды.

Напомним, ПСЖ может приобрести бывшего игрока "Рубина". | soccernews.ru

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всё идет к тому о чем уже говорили, ПСЖ получит от Барсы Дембеле и около 100 милионов, поскольку ПСЖ давно хотел Дембеле на перспективу ведь ему только 21 а Неймару через пару месяцев аж 27...

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