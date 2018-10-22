Следующим летом "Реал" будет готов бросить все силы на подписание Неймара
Следующим летом мадридский "Реал" будет готов бросить все силы на подписание ведущего форварда ПСЖ Неймара.
Так, согласно информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, президент королевского клуба Флорентино Перес просто одержим трансфером 26-летнего нападающего парижан. В бразильце босс "сливочных" видит игрока, который может стать новой звездой на "Сантьяго Бернабеу".
В текущем сезоне Неймар забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 11 играх за ПСЖ.
Напомним, Иско высказался о зависимости ухудшения результатов "Реала" от ухода Роналду. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
Анри близок к увольнению из "Монако"
Лента новостей
-
Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"
-
Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга
-
Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"
-
1
Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара
-
Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба
-
Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру
-
"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу
-
"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"
-
"Енисей" интересно представил нового игрока
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
2
Почеттино выступил против внедрения системы VAR в АПЛ
-
Ройс восстановился после очередной травмы
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
-
Игуаин высказался о значимости Сарри для своей карьеры
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
"Локомотив" теряет Фернандеша
-
1
Анри близок к увольнению из "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11