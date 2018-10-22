Следующим летом "Реал" будет готов бросить все силы на подписание Неймара

Теги неймарпсжреал мадридфлорентино перес

Следующим летом "Реал" будет готов бросить все силы на подписание НеймараСледующим летом мадридский "Реал" будет готов бросить все силы на подписание ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, президент королевского клуба Флорентино Перес просто одержим трансфером 26-летнего нападающего парижан. В бразильце босс "сливочных" видит игрока, который может стать новой звездой на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Неймар забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 11 играх за ПСЖ.

Напомним, Иско высказался о зависимости ухудшения результатов "Реала" от ухода Роналду. | soccernews.ru

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