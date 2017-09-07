Следующим летом трансферное окно в АПЛ будет закрыто до начала сезона

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Следующим летом трансферное окно в АПЛ будет закрыто до начала сезона

Английская Премьер-лига приняла решение о сокращении сроков действия летнего трансферного окна, сообщает BBC Sport.

По сведениям издания, летом 2018 года окно будет закрыто до начала сезона. Это решение было принято по итогам голосования клубов АПЛ, большинством голосов.

Стоит отметить, что чемпионат Англии начинается в середине августа.

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