Следующий матч может стать последним для Спаллетти в качестве тренера "Интера"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти находится под угрозой увольнения.

Как сообщает Football Italia, руководство "нерадзурри" уведомило тренера, что в случае неудачного исхода в матче против "Пармы", его могут отправить в отставку.

На минувших выходных "Интер" на своем стадионе уступил "Болоньи" (0:1). Поединок с "Пармой" запланирован на 9 февраля.

Напомним, что "Парма" в 22-м туре сыграла вничью с "Ювентусом" (3:3).

После 22 туров "Интер" идет третьем месте в Серии А. Кроме того, клуб уже вылетел из Кубка Италии.

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