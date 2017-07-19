Следующий сезон может стать последним для Бэйла в "Реале"

Следующий сезон может стать последним для вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в королевском клубе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что уже текущим летом валлиец провел переговоры с представителями "Манчестер Юнайтед", во время которых футболист сообщил, что будет готов покинуть стан "сливочных" летом 2018 года, если к тому времени он по каким-либо причинам не сможет вернуть свои лидирующие позиции в команде.

Напомним, "Реал" не будет вступать в борьбу за Неймара. | soccernews.ru