Следующий сезон может стать последним для Бэйла в "Реале"

Теги гарет бэйлреал мадридманчестер юнайтед

Следующий сезон может стать последним для Бэйла в "Реале"Следующий сезон может стать последним для вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в королевском клубе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что уже текущим летом валлиец провел переговоры с представителями "Манчестер Юнайтед", во время которых футболист сообщил, что будет готов покинуть стан "сливочных" летом 2018 года, если к тому времени он по каким-либо причинам не сможет вернуть свои лидирующие позиции в команде.

Напомним, "Реал" не будет вступать в борьбу за Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов