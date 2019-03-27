Следующий выпуск канала Z+ состоится перед матчем "Локомотив" - "Зенит"

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Следующий выпуск канала Z+ состоится перед матчем "Локомотив" - "Зенит"
Онлайн-канал "Зенита" Z+ продолжит работу, несмотря на критику со стороны болельщиков и специалистов, сообщают российские СМИ. Первый выпуск состоялся перед матчем 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (1:1). В ходе передачи ее участники неоднократно выражались нецензурными словами.

Следующий выпуск канала Z+ состоится перед матчем 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом". 

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 7 апреля в Москве.

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