Слепаков посвятил ироничную песню сборной России, Кадыров ответил юмористу
Известный юморист Семён Слепаков посвятил ироничную песню сборной России в преддверии старта Чемпионата Мира 2018 года.
Позднее на песню Слепакова отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Послушал, как и ещё несколько миллионов человек, шуточную песню Семёна Слепакова про Чемпионат Мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться. Мне песня Семёна понравилась, я искренне посмеялся, только вот моё слово твёрже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора всё отлично, он же наш, с Кавказа. Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семён считает меня панацеей, всё же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок. Приглашаю Семёна Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное - пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе. Сейчас перед Чемпионатом им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на Чемпионате" - написал Кадыров на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Также глава Чечни ответил юмористу в его стиле.
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня - не сыра,
За слово отвечу - ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю - ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде "Ахмат" я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт - это Мир!!! - вот что, брат,я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
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