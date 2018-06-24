Слепаков совместно с "Ленинградом" спел новую песню о сборной России

Известный певец Семен Слепаков вместе с группой "Ленинград" записал новую песню, посвященную сборной России.

Композиция называется "Чемпионы" и в ней восхваляется российская сборная, успешно стартовавшая на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что в первых двух турах Россия одержала две победы и обеспечила себе выход в плей-офф.

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