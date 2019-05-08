Слёзы в суде: мать братьев Кокориных, Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

В зале находились родные и близкие фигурантов дела, которые не смогли сдержать эмоций.

Как сообщают очевидцы, у гражданской жены Кокорина-старшего Дарьи Валитовой произошла истерика. Мать братьев Кокориных Светлана успела выйти из зала, где также разрыдалась. Плакала и супруга Мамаева Алана.

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