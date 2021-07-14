Слили запись разговора Флорентино Переса, на которой он критикует методы работы Висенте дель Боске

Испанское издание El Confidencial вновь опубликовало очередной слив давних высказываний президента мадридского "Реала" Флорентино Переса о причастных к клубу людях.

В этот раз Перес говорил о экс-тренере "сливочных" и сборной Испании Висенте дель Боске, который приводил команду к двум трофеям Ла Лиги и двум победам в Лиге чемпионов.

"Он не знает, как тренировать, а еще ничего не знает о тактике. Он тупица.

Никто не предлагает работу Висенте дель Боске, потому что знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни.

Спроси президента "Бешикташа" (Йылдырыма Демиронена), что он чувствовал. Дель Боске не тренер, Хосе Антонио Камачо — да", - говорил в 2006 году Перес.

Ранее испанский функционер грубо высказывался о капитанах команды Рауле и Икере Касильясе, которых он назвал "двумя величайшими аферистами" в истории "Реала".

Также не пропустите: Флорентино Перес подаст на издание El Confidencial. | http://soccernews.ru