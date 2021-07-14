Слили запись разговора Флорентино Переса, на которой он критикует методы работы Висенте дель Боске

1 Теги реал мадридфлорентино перес

Слили запись разговора Флорентино Переса, на которой он критикует методы работы Висенте дель БоскеИспанское издание El Confidencial вновь опубликовало очередной слив давних высказываний президента мадридского "Реала" Флорентино Переса о причастных к клубу людях.

В этот раз Перес говорил о экс-тренере "сливочных" и сборной Испании Висенте дель Боске, который приводил команду к двум трофеям Ла Лиги и двум победам в Лиге чемпионов.

"Он не знает, как тренировать, а еще ничего не знает о тактике. Он тупица.

Никто не предлагает работу Висенте дель Боске, потому что знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни.

Спроси президента "Бешикташа" (Йылдырыма Демиронена), что он чувствовал. Дель Боске не тренер, Хосе Антонио Камачо — да", - говорил в 2006 году Перес.

Ранее испанский функционер грубо высказывался о капитанах команды Рауле и Икере Касильясе, которых он назвал "двумя величайшими аферистами" в истории "Реала".

Также не пропустите: Флорентино Перес подаст на издание El Confidencial. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Похоже, Переса хотят выжить с поста президента Реала.

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