Слимани может перейти в "Челси"

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Слимани может перейти в "Челси"

"Челси" проявляет интерес к алжирскому нападающему "Лестера" Исламу Слимани, сообщает The Times.

По сведениям издания, лондонский клуб хочет футболиста на полгода. Однако "лисы" предпочитают продать форварда. Интерес к нему также проявляет "Бешикташ".

В этом сезоне 29-летний Слимани провел 12 матчей в Премьер-лиге и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что "Челси" практически согласовал трансфер нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Не пропустите: "Челси" близок к подписанию двух игроков "Ромы". | http://soccernews.ru

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