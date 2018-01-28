Слимани может перейти в "Монако"

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Слимани может перейти в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к алжирскому нападающему "Лестера" Исламу Слимани, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, монегаски намерены арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Челси".

В этом сезоне 29-летний Слимани провел за "Лестер" 15 матчей и забил 5 голов.

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