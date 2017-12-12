Слимани может вернуться в "Спортинг"
Лиссабонский "Спортинг" рассматривает вариант с возвращением форварда "Лестера" Ислама Слимани, сообщает A Bola.
По сведениям издания, у португальского клуба есть приоритетное право покупки 29-летнего алжирца, которое было получено при продаже футболиста "лисам". Сумма возможного трансфера неизвестна.
Сам Слимани готов вернуться в "Спортинг" ради получения стабильной игровой практики. В этом сезоне в активе нападающего всего 12 матчей, в которых он забил 4 гола.
Не пропустите: "Барселона" присматривается к хавбеку лиссабонского "Спортинга". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Спортинг Лиссабон
|14
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|3
|Бенфика
|14
|33
|4
|Брага
|14
|28
|5
|Маритиму
|14
|27
|6
|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
|14
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|Дешпортиво Чавес
|14
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|Боавишта
|14
|17
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|Белененсиш
|14
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|11
|Портимоненсе
|14
|16
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|КД Тондела
|14
|15
|13
|Дешпортиво Авеш
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|Пасуш де Феррейра
|14
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|Фейренсе
|14
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|Витория Сетубал
|14
|10
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|Морейренсе ФК
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|Эшторил
|14
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