Слимани может вернуться в "Спортинг"

Лиссабонский "Спортинг" рассматривает вариант с возвращением форварда "Лестера" Ислама Слимани, сообщает A Bola.

По сведениям издания, у португальского клуба есть приоритетное право покупки 29-летнего алжирца, которое было получено при продаже футболиста "лисам". Сумма возможного трансфера неизвестна.

Сам Слимани готов вернуться в "Спортинг" ради получения стабильной игровой практики. В этом сезоне в активе нападающего всего 12 матчей, в которых он забил 4 гола.

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