Слимани может вернуться в "Спортинг"

Теги спортинг лиссабонлестер ситиислам слимани

Слимани может вернуться в "Спортинг"

Лиссабонский "Спортинг" рассматривает вариант с возвращением форварда "Лестера" Ислама Слимани, сообщает A Bola.

По сведениям издания, у португальского клуба есть приоритетное право покупки 29-летнего алжирца, которое было получено при продаже футболиста "лисам". Сумма возможного трансфера неизвестна.

Сам Слимани готов вернуться в "Спортинг" ради получения стабильной игровой практики. В этом сезоне  в активе нападающего всего 12 матчей, в которых он забил 4 гола. 

Не пропустите: "Барселона" присматривается к хавбеку лиссабонского "Спортинга". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 14 36
2 Спортинг Лиссабон 14 36
3 Бенфика 14 33
4 Брага 14 28
5 Маритиму 14 27
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 14 23
8 Дешпортиво Чавес 14 18
9 Боавишта 14 17
10 Белененсиш 14 17
11 Портимоненсе 14 16
12 КД Тондела 14 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 14 13
15 Фейренсе 14 11
16 Витория Сетубал 14 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов