Слимани попросил "Лестер" прервать аренду в "Монако"

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Слимани попросил "Лестер" прервать аренду в "Монако"

Форвард "Монако" Ислам Слимани, права на которого принадлежат "Лестеру", попросил английский клуб досрочно завершить его аренду в французском клубе. Об этом сообщает France Football.

Контракт футболиста с "Монако" рассчитан до конца сезона. Таким образом, Слимани хочет уйти на полгода раньше.

Ранее сообщалось, что нападающий также интересен "Тоттенхэму" и "МЮ".

В нынешнем розыгрыше игрок провел 14 матчей в Лиге 1, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

А еще: Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро| http://soccernews.ru
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