Слимани стал игроком "Ньюкасла"

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани перешёл в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

"Сороки" арендовали 29-летнего алжирца до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.

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