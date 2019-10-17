"Слишком медленный": Матеус советует "Баварии" отказаться от трансфера Эриксена

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"Слишком медленный": Матеус советует "Баварии" отказаться от трансфера Эриксена

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус считает нецелесообразным возможный трансфер полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в мюнхенский клуб.

"Подписание Эриксена не имеет для меня никакого смысла. Я следил за этим игроком в течение длительного времени. Как по мне, он ничем не поможет "Баварии". Если он не лучшим образом справляется в "Тоттенхэме", то он недостаточно хорош для "Баварии".

У Эриксена хорошая техника, это типичная "десятка". Но он слишком медленный, а Нико Ковач любит быстрых игроков. Для меня Кристиан - не тот игрок, кто делает разницу на топ-уровне, поэтому лучше сконцентрироваться на трансфере Кая Хавертца следующим летом. К тому же у нас есть Филиппе Коутиньо, который хорошо играет на позиции "десятки". Не стоит забывать и Мюллера, который может играть на любой позиции в атаке", - цитирует Маттеуса Sport1.

Напомним, что у Эриксена летом истекает контракт с "Тоттенхэмом", поэтому его можно купить за небольшие деньги. Среди претендентов также числятся "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".

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